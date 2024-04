Pärnu rotarid otsivad stipendiaate

Pärnu Rotary Klubi liige Andri Arula ütles, et stipendiumide jagamine on klubil pikaajaline traditsioon, mille peaeesmärk toetada just Pärnumaal tegutsevaid tublisid ja initsiatiivikaid noori õpetajaid ja noorsootöötajaid. “Olukorras, kus töö noortega on sageli alarahastatud ja pedagoogidel võib nappida motivatsioonigi, pruugib just meie pakutav stipendium olla kellelegi stiimul oma tööd jätkata,” märkis Arula.