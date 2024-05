Usutlus Sünoptik: Mulle meeldib esimest lund prognoosida, see tuleb kõigile alati ootamatult

Kuidas teist sünoptik sai? Kus õppisite ja millal tööle asusite?

Õppisin ülikoolis keskkonnakorraldust, seal sain teadmisi nii atmosfäärifüüsikast kui ka klimatoloogiast. Hoidsin keskkonnaagentuuri tegemistel juba enne seal töötamist silma peal, kuna teadsin, et peale kooli lõpetamist on see kindlasti üks kohti, kuhu soovin tööle minna. Kui nägin, et nad otsivad uusi sünoptikuid, ei kahelnud ma pikalt ja kandideerisin. Hakkasin tööle 2022. aasta sügisel, kuid kuna sünoptiku väljaõpe on üsna põhjalik, sain oma nime all prognoose koostama hakata alles mitme kuu pärast.