Uus seadus võimaldab üle kahe kuu haiguslehel olijal võimetekohaselt töötada

Kalda märkis, et haiguse esimesel kuul tasub kindlasti keskenduda tervenemisele. "Kuid haiguslehe pikendamisel võib anda raviarstile teada, et sooviksid võimalusel naasta tööle. Ajavaru enne päris tööle asumist on tarvilik, sest kohandused ja kokkulepped tööandjaga võivad võtta aega. Isegi kui tegu on vaid lühendatud tööajaga töötamisega, mis mujal Euroopas on kõige levinum kohandus," täpsustas Kalda.