Maakonnas jälgib avalikku ruumi poolsada kaamerasilma

Õiguskantsler Ülle Madise tõi sel kuul justiitsministrile saadetud märgukirjas esile, et kaamerate kasutamine avalikus ruumis vajab selgemaid reegleid. Kuna tundub, et kaamerapilti on võimalik jääda igal sammul ja andmeid koguneb nende abil üha enam, kerkib üha sagedamini esile privaatsuse tagamise küsimus.