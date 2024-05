Reegleid rikutakse jõel veepatrulli valvsast pilgust eemal

Ehkki liiklus on Pärnu jõel võrdlemisi tihe, ei saa kaugeltki väita, et seal valitseks kogu aeg kaos. Tõrvatilku meepotis siiski jagub.

Pärnu jõgi on suvepealinnas nii lai, et uue silla ehitusekski võeti siin üle paarikümne aasta hoogu, aga kui on vaja sellele veeliiklus ära mahutada, tundub see otsekui kitsas ojanire.