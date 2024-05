Pärnu jõkke lasti üle 67 000 lõhe noorkala

Näiteks viidi Pärnu jõkke 50 000 poolsiirdesiia vastset. “Kui Pärnu lahes elab ka meres kudev siiavorm, siis poolsiirdesiig läheb kudemiseks Pärnu jõkke ja marja kalakasvatuseks kogume me just sealsetelt siigadelt,” selgitas Saadre.

Kusjuures lõhet on Põlula kalakasvatuse meeskond Soome lahe jõgedesse asustanud juba 1997. aastast. “Selle ajaga on mitmes lõhejões populatsioon nii palju taastunud, et lõhe paljuneb seal juba ise. Kindlasti on abi ka kalakaitsest, mis on viimasel aastakümnel efektiivselt piiranud röövpüüki,” avaldas Saadre heameelt olukorra paranemise üle.