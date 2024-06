Uhke uusarendus kerkib kohtuvaidluse kiuste

Vaidlus sai alguse sellest, et mullu oktoobris peatas Pärnu linnavalitsus uusarenduse ehituse, sest kahtlustas, et see ei käi ehitusloaga heakskiidu saanud projekti järgi. Linna hinnangul rajati hoonet pool meetrit lubatust kõrgemale, plaaniti nõutust vähem parkimiskohti ja äriruumide asemele kavandati hoopis 28 külaliskorterit. Arendaja polnud etteheidetega päri ja pöördus ehitust peatava otsuse järel kohtusse.