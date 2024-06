Intervjuu Kas õppimine on noorte seas popp? Vastavad gümnasistid, keda ülikoolid ootavad juba avasüli

Pärnakate Siim Saarse ja Karl-Erik Volbergi õpitulemused on nii head, et juba 11. klassis oli kindel, et ülikoolid võtaksid neid avasüli vastu. Sellegipoolest on nad tavalised noored: mängivad vabal ajal arvutimänge, vaatavad Youtube’i ja TikToki videoid, teevad sporti.