Looduskaitsealusel Laelatu puisniidul sõideti aastavahetuse paiku lõigatud võsa välja vedades maapinda sügavad roopad. Kurioosne on, et töid tehti eesmärgiga taastada looduslikku puisniidu kooslus. Keskkonnaamet alustas juhtunu suhtes väärteomenetlust, selgitamaks välja, kui suur on loodusele tekitatud kahju ja kas seda on võimalik heastada.