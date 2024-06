Konflikt Munamäe rulapargis: maastikuratturid kipuvad vanade olijate õuele

Pärnus Munamäe rulapargis on tülli pööranud seal seni trikitanud ja maastikuratturid, kes samuti tulnud sinna jõu- ja ilunumbreid näitama. Pargi kauaste kasutajate arvates pole maastikuratastel rulapargis kohta, sest need veavad parki sodi, kus rulade-tõuksidega sõita ei saa. Pealegi on see ohtlik.