Pikk intervjuu Pärnakast rahvusvaheline relvadiiler Ramil Lipp räägib Eestile välja võimalikult kasulikke suurtehinguid

Jah, juhin väikest meeskonda, kellega valmistame ette hankeid. Viimastel aastatel on kaitsevaldkond olnud ilmselgetel põhjustel väga suure tähelepanu all. Riigieelarvest eraldatakse sellesse valdkonda järjest rohkem raha. Meie meeskonnale tähendab see seda, et peame varasemast märksa rohkem hankima ja ostma ning tegema seda sellise tempoga, et need asjad jõuaksid seatud tähtajaks kohale. Kui me midagi hangime, eriti praeguses olukorras, on oluline näitaja see, kui kiiresti me need asjad kätte saame. Praegusel ajal peame saama need asjad kiiremini ja olema varem valmis. Valmis selleks, mida loodetavasti kunagi ei tule.