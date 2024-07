Päästjad aitasid Pärnu jõest välja ennast ohtu seadnud inimesed

Kell 21.56 teatati aga, et Pärnus Lai tänava läheduses on jões inimesed. Päästjad selgitasid välja, et vette oli hüpanud kaks inimest. Kai äärest tõsteti välja ennast arusaamatul põhjusel ohtu seadnud naine, joobes mees tiriti päästerõnga abil kai küljes oleva redelini, et ta sealtkaudu välja roniks. Kiirabi võttis riskialtid suplejad enda hoole alla, politsei fikseeris nende andmed.