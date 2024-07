GALERII Avatud talud: mida kaugemale sõidad, seda põnevama paiga leiad

Esimesed külalised olid pärit Tori vallast, kes nautisid puude vilus kohvikus kiluvõileiba ja Napoleoni kooki. "Väga head olid," kiitis pere ema Sirle. Avatud talude päeval on nad varasematel aastatel külastanud pigem oma tuttavate talu. "Mõtlesime, et tuleme see aasta kuhugi natuke kaugemale," sõnas ta. Pere järgmiseks sihtpunktujs oli avatud talude päeva puhul samuti Lääneranna vallas asuv Ranna Rantšo.