Tori valla Kurina küla elanik Verner Vilgas on parasjagu puhkusel ja metsas seenel käinud usinalt. Üle kõige marineeritud kuuseriisikaid hindav mees on korvi tõstnud nii kivi-, puna-, palu-, pomerants- kui haavapuravikke. Seni kogetu põhjal on mullu Tori ja Kuiaru kandis rikkalikku kuuseriisikasaaki andnud metsad korilast üllatanud.