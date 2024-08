Koduotsija Nooruke Alma vajab omaniku haigestumise tõttu uut kodu

Ligi aastane Alma on suuremat kasvu kass, kes loovutati, kui omanik sattus haiglasse. Tema kasukast leiab nii triibumustrit kui ka M-tähe, rinnaesine on tal valge. Kollakasroheliste silmanööpide ja roosa ninanöpsiga kiisu on võõraste suhtes veel pelglik, kuid iseloomu poolest on kodust lahkuma sunnitud kassipreili sõbralik. "Paid talle veel ei meeldi, kuid ta on uudishimulik ja tuleb ise vaikselt inimestele lähedale," iseloomustas Almat Pärnu loomade varjupaiga administraator Kerttu Kirspuu.