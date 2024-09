GRAAFIK Osa omavalitsusi meelitab õpetajaid toetustega

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse haridusspetsialist Tiia Kallastu ütles, et valla koolides oli konkurss väga paljudele õpetaja ametikohtadele, kuid kvalifikatsiooniga pedagooge ei õnnestunud juurde leida. “Sõlmiti tähtajalised töölepingud kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajatega, õnneks on mõni neist läinud õpetajaks õppima,” avaldas ta. Lisades, et osa koormust on jagatud juba töötavate õpetajate vahel. Vald otsib veel mitut õpetajat.