Adven sai Vändra hakkepuidukatlamaja sarikad püsti

"On hea meel, et omavalitsuse abiga saime lõpuks sobiva krundi. Uuel katlamajal on keskkonnaaspekti kõrval teisigi plusse: eri kütuste kasutamine suurendab varustuskindlust ja stabiliseerib suured hinnakõikumised," lisas Tiit. Uus katlamaja on täisautomaatne.