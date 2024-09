Eesti läänerannikul seilavad nüüd merepäästelaevad Tõde ja Öigus

Varem Saaremaale Nasva vabatahtlikele toodud sarnane laev sai annetajate soovil nimeks "Öigus". Nüüd tegi Trossi mereabi toetaja, pukseriettevõte Alfons Hakans ettepaneku, et Pärnu päästelaeva nimeks saaks "Tõde". Koos Nasva päästelaevaga viitavad laevade nimed Tammsaare kuulsaimale teosele ning sümboliseerivad vabatahtlike merepäästjate tegutsemispõhimõtteid, mille hulgas on tõde ja õigus väga olulisel kohal.

Alfons Hakans Eesti kommertsdirektor Deniss Lazarevs selgitas, et firma toetab Trossi mereabi tegevust juba mitmendat aastat, kuna näeb, et vabatahtlike merepäästjate initsiatiivile rajatud võrgustik parandab meresõiduohutust.

"Tegeleme ka ise lisaks laevade pukseerimisele ja jäämurdele päris palju merepäästetöödega. Meie tegutsemispiirkond on rannikumerest oluliselt laiem ning meie laevu ja meeskondi vajatakse suurte kauba- ja reisilaevade abistamisel. Seetõttu teame hästi, kui oluline on, et kriitilisel hetkel oleks vajaliku varustuse ja väljaõppinud meeskonnaga päästelaev läheduses olemas ning valmis kohe appi ruttama,“ rääkis Lazarevs. Ta lisas, et vabatahtliku merepäästesüsteemi oluliseks panuseks mereturvalisuse tõstmisel on ka ennetus- ja koolitustegevus ning kutsus kõiki meresõiduga seotud inimesi ja organisatsioone üles vabatahtlikke merepäästjaid toetama.

Teiste riikide kogemusest nähtub, et tõhusad ja jätkusuutlikud on just need vabatahtliku merepääste organisatsioonid, mille tegutsemismudel põhineb mitte projektirahastusel ja riigihangetel, vaid liikmete iga-aastastel liikmemaksudel ning annetajate toetustel, näiteks RNLI Ühendkuningriigis, kinnitas Trossi Eesti koordinaator Rait Killandi.

Trossi mereabi toetajaliikme kleeps on Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis auasi ning aastamaksu tasunud paadiomanikele on mereabi kõigis ühinenud riikides tasuta. Eestis on vabatahtlikud merepäästjad valmis 51 reageerimispunktis, abivajajani jõutakse tunniga. Trossi tegevust korraldav MTÜ Eesti Merepäästeühing investeerib liikmemaksudest ja annetustest kogutud vahendid päästelaevastiku ja varustuse täiendamisse ning vabatahtlike väljaõppesse.

Alfons Hakans on Soomes rohkem kui 100 aastat tagasi Håkans’ite perefirmana loodud ettevõte, mis tegeleb pukseerimise, mereabi, jäämurde, süvenduse ja teiste meretöödega. Ettevõttel on Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus 39 pukserit, 13 pargast ja 16 muud töölaeva.