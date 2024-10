Koduvallas märkamine innustab õpetajaid

"Väga tubli meeskonnaliikme tunnustamine on oluline ning eriti teeb heameelt see, et oma koduvald märkab ja seda teeb," tunnistas Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor Erli Aasamets, kelle juhitavast koolist osales Saarde valla aasta haridustöötajate tunnustamisel kolmandik sellele kutsututest.