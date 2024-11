Vastne noortevolikogu juht Marta-Liisa Õun peab oluliseks, et noorte arvamus jõuaks otsustajateni. "On väga-väga tähtis, et iga vähemuse hääl oleks kuuldav, ka linna otsustes. Julgen väita, et noored on enamasti otsustamisega seoses vähemuses. Tahaksin, et Pärnu oleks kõikide linn."