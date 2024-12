Koduotsija Eriline kassipreili väärib isiklikke paikäsi

Ligemale aasta vana Liisa on tumekollaste silmadega kassipreili, kel on kerge koordinatsioonihäire. Tema elu ja igapäevaseid toimetusi see õnneks ei sega: seitsme varjupaigas veedetud kuu jooksul on Liisa näidanud, et on rõõmsa loomuga sõbralik kass, kes naudib üle kõige inimese lähedust ja paitusi.