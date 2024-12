Viiendiku leiutis võib hõlbustada nii kokkade kui arstide tööd

Alles viiendal päeval see tuli, kui pidime kirjanduse tunni kodutööna ise martsipani tegema. Mul olid kindad käes, mulle üldse ei meeldi, kui käed kleepuvad, ja ma ei saanud neid ilusti käest ära, nii et ma ei läheks musta kindaga puhta käe pihta. Mõtlesin siis, et võiks mingi konks olla, mille abil saaks kinda paremini käest ära. Kui üks käsi on juba must, siis ei saa teist kinnast ju kätte panna," seletas Melnits olukorda, millele lahendust otsima hakkas.