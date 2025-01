Transpordiamet pikendab Pärnumaal ja veel kaheksa maakonna riigiteedel erilist hoolderežiimi

Jätkuvalt on väga keeruline olukord Lääne- ja Ida-Virumaal riigiteedel, kus on tuisku, lund ja jääst tingitud libedust. Samuti on keerulised teeolud Tartumaa teedel, kus mitmel pool on libedust ning läbitavus raskendatud.

Teistes maakondades on keerulisem eelkõige kõrvalteedel, kus on palju kinnisõidetud lund ja sellest tingitud libedust. Teehooldajad on endiselt kogu tehnikaga väljas, et teid puhastada, sahata ja libedusetõrjet puistata. Samuti on käimas järelkoristustööd ristmikel, bussipeatustes, kergliiklusteedel jne.