Südamekodu juhataja Vanda Birnbaumil jagub õe ametis Valentyna Raki ehk Valja kohta vaid kiidusõnu. Juhataja hinnangul on hiljuti 70aastaseks saanud Valja vanakooli inimene, kes teeb oma tööd südamega. "Valja on hästi kohusetundlik. Ta muretseb klientide tervise pärast ja püüab endast kõik anda, et neil kergem ja parem oleks. ​Kõige rohkem põeb ta, kui kuskilt abi ei saa," rääkis Birnbaum ja täpsustas, et vahel helistab Valja ​tööle kodustki, et kolleegidele juhiseid anda.​