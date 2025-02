Platvormide kaudu teenitud tulu tuleb deklareerida

Seni on MTA-le platvormidel teenitud tulude kohta andmeid saatnud 169 platvormihaldurit, kelle seas 20 Eesti platvormi. Populaarsemad platvormid, mis nendel teenitud tulusid deklareerivad, on näiteks Airbnb, booking.com, Bolt, Wolt, Yaga. MTA-le esitatud andmed on tehingute kohta, mille üks pool on olnud Eesti eraisik või äriühing.

Marjapuu selgitas, et kui platvormihaldur on maksud töötaja eest tasunud ja MTA-le on andmed edastatud, kajastuvad need tuludeklaratsiooni esimeses tabelis koos palgatuludega. Kui tabel pole eeltäidetud, tähendab see, et platvorm ei ole makstud tasult tulumaksu kinni pidanud. Sellisel juhul tuleb inimesel tulu ise deklaratsioonile lisada.