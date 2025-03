Trassi rajamine ja kasutamine nõuab märkimisväärset hulka ehitusmaterjale, sealhulgas täitematerjale ja tugistruktuure nagu müratõkked ja ökoduktid. Kuna Pärnu jõgi ja Rääma raba on ökoloogiliselt tundlikud alad, on leevendusmeetmete rakendamine olnud projekti keskne osa. Pärnu jõge ületava silla pikkus on 320 meetrit, millest 200 meetrit asub jõe kohal. Silla rajamine toimub nii, et kaitstakse nelja kaitsealuse kalaliigi ning paksukojalise jõekarbi elupaiku, vältides nende hävimist.