Riigiinfo telefonil saab kriisinõu

Häirekeskuse teenuste juht Karmen Oks tõdes, et viimastel aastatel on riigiinfo telefoni roll märkimisväärselt kasvanud. "Kriisiajal vastame kriisiinfoteenuse kõnedele ja jagame vajadusel kannatanuinfot, nüüd lisandub sellele kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitse info. See on loogiline ja otstarbekas samm: kui ühes asutuses on välja töötatud toimiv ja usaldusväärne teenus, siis seda tuleb maksimaalselt kasutada,“ märkis Oks.