Politsei palub abi kihutajate tabamisel

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss rõhutas, et kevadilmad ja kuivad teed annavad autojuhtidele petliku kindlustunde, mistõttu nad võtavad rohkem riske ja vajutavad gaasipedaalile julgemalt. "Siiski jääb üks tõde alati kehtima: mida suurem on kiirus, seda suurem on oht nii juhile endale kui kaasliiklejatele. See tähendab ka traagilisemaid õnnetusi," selgitas Kirss.