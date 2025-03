Püüdsite märgisega kala? Teavitage ja aidake teadust!

Põlulas on lõhe ja meriforelli ühe- ja kaheaastaseid noorkalu individuaalmärgistega märgistatud alates 1997. aastast, viimastel aastatel on koostöös Eesti loodushoiu keskusega lisandunud Atlandi tuurad.

​RMK Põlula kalakasvatuskeskuse nõunik Ene Saadre ütles, et aprillis ja mais seisab ees märgistatud kaheaastaste lõhe noorkalade asustamine Pärnu jõkke ja Soome lahe jõgedesse. "On võimalik, et mõni neist sattub püünistesse. Seepärast tuletame meelde, et nüüd, kus kevadine püügihooaeg alanud, palume kindlasti teada anda märgisega kaladest," selgitas ta.