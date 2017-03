Suri ulmekirjanik Tiit Tarlap

Ulmekirjanik Tiit Tarlap (13. november 1954 – 24. veebruar 2017) oli kahtlematult üks tähelepanuväärsemaid Sindi kodanikke, kes eelistas Karja tänaval asuvas vanemate eramus rohkem eraklikku olemist ilma suurema välise tähelepanuta, kirjutas kylauudised.ee.

Tiit Tarlap pälvis oma ulmeliste teoste eest mitu kirjandusauhinda. Lühiromaanid „Vihkamise suund“ ja „Kaduviku paladiinid” võitsid 1998. aastal Eesti ulmeauhinna Stalkeri, mida kirjanik on hiljem veel viie töö eest saanud.

Tema sulest on ilmunud lühijutte ja romaane, laulusõnu ning järjejutte. Meenutused Tšernobõli päevadest on tõlgitud nii inglise kui ka jaapani keelde. Tarlap ei pidanud ennast kirjanikuks ja ütles, et kirjutab vähestele sõpradele ja tuttavatele. “Ma ei saa teisiti, kui pean kirjutama!”

Eesti ulmekirjanduse ekspert Raul Sulbi on aastate eest öelnud, et Tiit Tarlap on Eesti ulmepõllul Indrek Hargla kõrval ainus kirjanik, kelle enamvähem suvalise teose võid kätte võtta just siis, kui tahad eesti kirjandusele nii ebaomast mõnusat ja süümepiinadeta kirja pandud kiirestijooksvat lugu lugeda, kui tahad intelligentset ajaviitekirjandust.

Tarlapi viimaseks raamatuks jäi möödunud aastal ilmunud „Rajake tähetolmus“.