Surju rahvamaja sai ettekirjutuse tuleohutuspuuduste tõttu

Rikkumised avastati 9. novembril paikvaatluse käigus. Kontroll tuvastas, et hoone läbiv probleem on evakuatsiooni- ja väljumisteele jäävate uste võtmega avamine. Tegelikult peaks neid saama seestpoolt avada võtmeta, et tagada kiire väljumine tulekahju korral.

Samuti selgus, et rahvamaja kütmiseks kasutatavat katelt hooldatakse ja puhastatakse ise, kuigi seda peaks tegema kutseline korstnapühkija: küttesüsteemi puhastamist tõendavat akti ette ei olnud näidata. Küttesüsteemi peab korstnapühkija puhastama vähemalt kord aastas, et välistada tahmapõlenguoht.

Ettekirjutus kohustab Saarde vallavalitsust kõrvaldama nimetatud puudused Surju rahvamajas 15. veebruariks. Vastasel korral tuleb omavalitsusel tasuda päästeametile sunniraha kuni 150 eurot.