Päästjad soovitavad kontrollida küttekoldeid

"Kui ise ei oska, kutsuge kindlasti üle vaatama korstnapühkija," sõnas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais.

Kaisi jutu järgi on senised tahmapõlengud olnud õnneks õnneliku lõpuga. "Inimesed on kodus olnud ja aru saanud, et midagi on valesti, ja reageerinud. Tahmapõlengud on samuti olnud leebed, kõik ise kustunud ega ole edasi levinud," sõnas pressiesindaja.

"Aga kui me ei tea, millises olukorras on küttesüsteemid päriselt ja ignoreerime võimalust, et need on tahmased ja pigised, ei pruugi õnnetus kaugel olla," hoiatas Kais.

Samuti palub Lääne päästekeskus pöörata tähelepanu kodusele elektriohutusele. Viimasel ajal on mitu tuleõnnetust tõenäoliselt alguse saanud elektririkkest.