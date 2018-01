Kihnu kutsub kudujad maailma esimesele peole

“Huvi Kihnu mustrite vastu tuntakse kogu maailmas, isegi Ameerikas, kust on käidud meie kudumeid uudistamas. Aga meie festivalil on osalised-õppijad ka oma kooli lapsed,” seletas Kuraga Mari (mandriinimestele Maria Michelson), kes on SA Kihnu Kultuuriruumi uusürituse üks eestvedajaid.