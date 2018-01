Armas Kuldsepa mälestuseks pannakse kooli juurde pink

Praeguseks on kahe meetri pikkune raamatukujuline pink välja valitud, sellele koolimajast veidi tennisestaadioni poole asukoht leitud ja kavand eri instantsides heaks kiidetud. Telliskivikarva puidust pink on mõeldud lapsi ootavatele vanematele­, randa jalutajatele ja paljudele teistele. Ainsana on puudu osa rahast, mille eest pink osta ja selle ümbrus plaatidega­ katta. Igasta avaldas lootust, et paljud Koidula kooli vilistlased ja Kuldseppa tundnud inimesed tahavad tema mälestuse jäädvustamisel osaleda. Kes soovib pingi püstitamist toetada, võib raha kanda Pärnu Vaasa seltsi Swedbanki arvele EE 411010220120188012. Lisada tuleks märksõna “mälestuspink”. Kui kõik edukalt kulgeb, avatakse mälestuspink 23. mail.