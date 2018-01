Laienenud Pärnus hakatakse matusetoetust maksma

Toetuse saamine ei sõltu inimese sissetulekust. See antakse tuhastamise ja/või matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu ja kes on tuhastamise ja/või matmise korraldanud. Vajadusel peab toetuse saaja kokku leppima toetuse jagamise teistega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulusid on tasunud.

Toetust antakse sel aastal matuse korraldanud isikule, kes esitab linnavalitsusele taotluse koos kulutusi tõendavate dokumentidega. Õigus matusetoetust saada aegub kuue kuu möödumisel isiku surmast.

"Leinaval inimesel ei pruugi kohe meelde tulla, et tal on õigus toetust saada. Või pole tal aega sellele mõelda. Kui kuludokumendid on alles, on poole aasta jooksul aega toetust taotleda," rääkis abilinnapea Marko Šorin.

Sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver täpsustas, et linnavalitsus ei hakka näpuga järge ajama, kas inimene on surnud sel aastal või läinud aasta viimastel päevadel. Kui matus on korraldatud tänavu, võib linnavalitsusest toetust küsida.

Peale matusetoetuse hakkab Pärnu linn maksma hoolduspere toetust ja järelhooldusteenusel isiku toetust. Hoolduspere toetuse suurus on 390 eurot kuus lapse kohta, mida makstakse hoolduspere vanematele, kellega linnavalitsus on lepingu sõlminud.