Piltuudis: täna näeb superkuud ja osalist kuuvarjutust

Superkuu tähendab seda, et Kuu on liikumistrajektooril just täiskuu ajal Maale kõige lähemal, mille tõttu Kuu paistab Maalt vaadatuna 14 protsenti suuremana ja 30 protsenti heledamana.

Seda põhjustab asjaolu, et Kuu liigub elliptiliselt, lähimas punktis on see Maast umbes 363 000 kilomeetri ja kaugeimas punktis umbes 405 000 kilomeetri kaugusel.

Termini "superkuu" võttis 1979. aastal kasutusele USA astronoom Richard Nolle. Teaduskeeles kannab see fenomen ingliskeelset nimetust perigee-syzygy of the Earth-Moon-Sun system.