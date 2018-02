Türi–Tori kiirlaskumisest tõotab kujuneda Eesti pikim veemaraton

Arengusuundadest rääkides pakkus Raud välja, et tulevikus võiks Türi–Tori laskumine saada Eesti pikimaks veemaratoniks. „Juba mullu vaatasime üle variandi alustada soovi korral võistlust Pärnu jõe ülemjooksul Tarbja tehisjärve juures. See pikendaks distantsi niipalju, et kõvematele sõitjatele saaks pakkuda 120 kilomeetri pikkust teekonda,“ rääkis ta.

„Siin on aga mitu "aga". Nimelt on vahemaa Tarbjalt Paideni raskesti läbitav, jões on palju risu ja sinna kukkunud puid. Selleks, et see puhtaks saada, oleks vaja korralikku projektiraha ja mahukat jõepuhastust. Paidest edasi on jõgi juba üsna sõidetav,“ tõdes korraldaja.