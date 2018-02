Piltuudis: Pärnu haigla töötajad riietusid sinimustvalgesse

Mõte sinimustvalgesse riietuda käis Kuldekepi jutu järgi välja Pärnu haigla juhatuse liige ja ravijuht Veiko Vahula, kes uuris, mis haiglal Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul plaanis on. "See on see, kui keegi ütleb idee välja ja see hakkab arenema. See on äge!" kinnitas Kuldkepp.