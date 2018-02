Päästeamet jagas pärnumaalastele aumärke

"Tore, kui tegutsemist ikka märgatakse," sõnas Mets, tunnistades, et tunnustus tuli ootamatuna. Mets on tulekahjusid uurinud üle 15 aasta ja koolitab nüüd välja päästjate järgmisi põlvkondi ja näiteks kindlustusseltside spetsialiste.

"Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on tema töötajad. Mul on hea meel, et päästeameti ridades on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on oma tegemistega eeskujuks," avaldas Tammearu. "Minu suur austus ja lugupidamine neile inimestele."