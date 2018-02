Muuseum annab presidendile kontserdimajas rahva ühiskingi üle

Pidulikul kontserdil annavad SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Merike Lang ja arendusdirektor Evelin Värk presidendile kingituse üle sümboolselt: külalisteraamatutena, kuhu on jäädvustatud kudujate nimed.

"On suur au üle anda nii paljude inimeste ühistööl valminud kingitus, mis vääristab meie riigi seni olulisimat juubelit. See kingitus ühendab nii meie inimesi kui eri piirkondi ning iga triip 100meetrises vaibas kajastab häid mõtteid ja soove Eesti riigile tema tulevikurajal. Muide, just kudumisaktsioonist inspireerituna soovitas riikliku elutööpreemia pälvinud kunstnik Anu Raud võtta sõna "kaltsuvaip" asemel tulevikus kasutusele sõna "radavaip"," kõneles Lang.