Video ja galerii: linnapea vastuvõtul maiustatakse samblaga

Classic Cateringi kondiiter Katrin Leppik käis paksus lumes kaevamas, et tordile parimat sammalt noppida. "Eestlased ütlevad, et mine osta apteegist põdrasammalt, aga meie apteekides müüakse Islandi samblikku, mida rahvas lihtsalt kutsub põdrasamblaks. Nii et ega mul muud üle jäänud kui ise lumme sukelduda. Üks meeski jälgis rabas mu tegemisi ja mul oli kohe päris naljakas," rääkis Leppik.