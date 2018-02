Konkursi võidumarssi kiitis isegi autori perearst

Pärast Säreli marsi esmaesitust on heliloojat palju õnnitletud. "Aplausi järel tundus, et kuulajatele meeldis," jäi Särel tagasisidest kõneldes tagasihoidlikuks. Autori jutu järgi toodi talle pärast esmaettekannet saalist lilli ja võõradki tulid kätt suruma. "Mulle on helistatud ja meile kirjutatud ja täna tohtri juures õnnitles mind perearstki."