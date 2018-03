ProgeTiiger muudab digivahendite abil õppetöö huvitavamaks

Pärnu Raeküla lasteaed on programmi abil asunud arendama personali digipädevusi. Õppejuhataja Älis Kasela jutu kohaselt ei pea nad oluliseks seda, et nutiseadmete kasutus hakkaks õppetöös domineerima. Nad rakendavad digivahendeid, muutmaks õppetöö senisest mitmekülgsemaks ja motiveerimaks lapsi õppima.

Pärnu Jaagupi põhikooli haridustehnoloogi Aile Jaansalu sõnutsi on nende kool soetanud programmi toel õppetööd toetavaid seadmeid. "Tänu sellele programmile on õpetajatel võimalik seadmeid õppetöö toetamiseks kasutada, muidu ei oleks koolidel võimalik neid seadmeid soetada. Haridustehnoloogide ja õpetajate võrgustikud pakuvad kiiret tuge," ütles Jaansalu.

Sindi gümnaasium on programmi kuulunud 2015. aastast. Informaatikaõpetaja Signe Lensment tõi programmi puhul esile hästi toimiva tugivõrgustiku ja võrgustiku toel valminud õppematerjalid. Kooli on programmi abil soetatud tahvelarvuteid ja robootikaringi tarbeks roboteid.

Programmi järgmise kolme aasta eesmärk on kaasata varasemast rohkem kohalikke omavalitsusi, et jõuda ka nende õppeasutusteni, mis seni kõrvale jäänud. Endiselt on puudu süsteemsetest digiõppematerjalidest – selle lünga täitmiseks valmivad 2018. aastal digiõpikud I ja II kooliastmele. "Digioskuste arendamine peab kujunema õppetöö loomulikuks osaks. Igal õpilasel ükskõik kus Eesti osas peab olema võimalus juba koolis omandada tööturul vajalikku tehnoloogilist kirjaoskust, sest see on üks 21. sajandi oskusi, milleta enam hakkama ei saa," märkis Rahn.