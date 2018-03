Hundid murdsid Pärnu lähistel veel ühe õuekoera

Kohalik jahimees Andres Lehe, kes käis jälgi uurimas, et hundirünnakut tuvastada, ütles vähimagi kahtluseta, et tegu on huntidega.

"Küsimus on, kas hunte oli kaks või neli," sõnas ta. "Siin liigub ringi kaks hundiperekonda, kes ei karda inimasustuse lähedale tulla, ühes on kaks, teises neli looma."

Lehe sõnas jahimehena, et huntidele tuleb koht kätte näidata ja nad elamute juurest eemale peletada, et ülemäära julgeks muutunud kiskjad inimest austama hakkaksid ja hoonetest eemale hoiaksid.

Hundijahi hooaeg lõppes üleeile, 28. veebruaril, kuid erandkorras on antud lube huntide küttimiseks, kui nad on hakanud mõnes piirkonnas liiga julgelt elamute läheduses murdma. Hunte kütitakse Eesti piiratud arvul kvoodi alusel, kusjuures Pärnumaal on suured alad, kus jaht huntidele on juba aastaid täiesti keelustatud.