"Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi," rääkis projektijuht Rašid Pulatov. Esimese klassi maanteedele on tema selgituse järgi seatud nõuded, mille kohaselt tuleb suuremad ristumised põhiliselt lahendada eritasandiliselt.