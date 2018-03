Varbla lapsi huvitas ministri töö

Kohtumise lõpus mahutati ennast ühispildile.

Enne aga vedas direktor Urmas Reinfeldt õpetajate toas vestlusringi, milles hargnes 39 õpilasega maakooli argipäev.

See, et vahemaad on pikad ja õppetöö korraldamisel tuleb arvestada kooli- ja liinibussi aegadega­. Et aineõpetajad pendeldavad tunde andes mitme kooli vahet ja pedagoogide palgad­ peaksid olema suuremad.

“Haridusvõrk uues vallas suurel territooriumil on päris mahukas: siin on seitse kooli ja lasteaedu veel rohkem, aga kui vaatame neid koole üksikult, on koolid väga väikesed,” nentis minister, kelle arvates Varblas ei ole koolile alternatiivi, sest muidu läheks laste koolitee väga pikaks.

Reps kinnitas, et tarvis on tagada alg- või kuueklassiliste koolide ellujäämine. Kogukond peab oma kooli üleval, kui paneb lapsed kohalikku kooli, mille eelis suurte ees on üheperetunne.

Õpilased küsisid ministrilt, milline on tema tööpäev, kui palju ta palka saab, kas talle meeldib nende kool ja enda töö.

“See on kõige korduvam küsimus, et kas mulle meeldib mu töö. See näitab, et laps mõtleb ja töö, mida sa oma elus tahad teha, peaks olema selline, mis sulle päriselt meeldib. Täiskasvanuna võiksime sellest rohkem aru saada,” selgitas Reps.

Pärnumaa visiidi esimesel päeval tutvus minister Pärnumaa kutsehariduskeskuse ja Pärnu Tammsaare kooliga.