Lapse koolikoti sisu vajab läbimõtlemist  

Terviseameti märtsis Tartus Karlova koolis tehtud kontrollkaalumine näitas, et algklasside õppematerjal kaalub lubatust enam. Terviseamet juhib nii lapsevanemate kui haridustöötajate tähelepanu sellele, et algklassilapse ranits ei tohiks olla raskem kui kolm kilogrammi.

Kaalumisel selgus, et õpiku kaal või õppeaine õpiku ja töövihiku kaal kokku ületavad lubatud õppekirjanduse kogukaalu, mis 1.–3. klassis on 400 ja 4.–6. klassis 450 grammi.

Pärnu Vanalinna põhikooli direktor Pille Tahker nendib, et nende koolis on laste ranitsa raskus suure tähelepanu all. Eelmisel aastal kaaluti koostöös Pärnu linna noortekoguga koolikotte, olukorral hoitakse silma peal. Koolis on igal lapsel personaalne kapp, kuhu ta saab jätta oma asjad. Algklassidel on koduklass, kus samuti võimalik koolitarbeid hoida, et ei peaks kõike kaasas kandma.