Galerii ja video: Pärnus avati esimene päris bussijaam

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk ütles häälestamisperioodi läbinud bussijaama avatuks kuulutades, et esimest korda on Pärnu saanud päris bussijaama. See, mis oli aastaid kasutusel bussijaamana Ringi tänava ääres on elumaja, mis kunagi kuulus Pärnu linnapeale Oscar Alexander Brackmannile.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson nimetas Pärnu bussijaama kõige moodsamaks ning äsja Peterburist tulnud linnavolikogu esimees Andres Metsoja kinnitas, et Neevalinna bussijaam on väiksem.

Abilinnapea Rainer Aavik ütles Pärnu Postimehele vastuseks osa inimeste kriitikale, et kesklinna on ehitatud madal kuur, et bussijaama kavandamisel mõõdeti üle kogu kasutamiseks olev maa-ala ning leiti, et selline hoone, nagu seal praegu asub, on maksimaalne, mida sellele kohale ehitada.

Andrus Kärpuk tänas hea sõna ja meenega kõiki firmasid ja rahastajaid, kes olid osalised bussijaama valmimisel.

Linnapea Romek Kosenkranius meenutas nostalgiliselt vana bussijaama ja sealt bussile minekuid ning manitses linlasi uut hoonet hästi hoidma.

Minister Simson lisas, et Pärnul on nüüd vääriline värav, mille kaudu sisenedes saab võõras esimese mulje linnast ja ära sõites on bussijaam tema viimane mulje. Simson kinnitas, et bussijaam on kui vanem vend, kellele lisanduvad peatselt veel kaks – Rail Balticu reisijate terminal ja lennujaama uus terminal.