Piltuudis: Kesklinnas loeb post kõik ratturid kokku

Linnavalitsuse projektijuht Rauno Lee selgitas, et linna on püstitatud kolm loendurit: üks Siimu silla otsa, teine Tallinna maantee ja Lennuvälja tee risti ja kolmas Kesklinna silla juurde.

Südalinna loendur on ainuke, millel on tabloo, mis reaalajas kuvab statistikat liiklejatele. Nii saab iga rattur teada, mitmes liikleja ta sel kergliiklusteel samal aastal või päeval on.