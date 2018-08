Sisseajava ahju tõttu kutsuti välja päästjad

“Päästeamet paneb inimestele südamele, et enne kütmishooaja algust tuleks kõik küttekolded üle vaadata ja hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb ahi või kamin kriitilise pilguga üle vaadata: kas see on terve või vajab pottsepa parandustöid,” teatas päästeameti pressiesindaja Maris Moorits.